お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）が15日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。子どもの将来について思いを語った。庄司、タレント藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。この日のゲストはモデルのSHIHO（49）。14歳の娘がモデルとしても活躍するSHIHOは「ミキティさんと庄司さんのお子さんどうですか？芸能界とかは」と聞いた。すると藤本は「芸能界？まだ何も言ってこないですけど」と答え