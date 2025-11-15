女優・芦田愛菜（２１）のすっかりオトナっぽくなった姿にネットが沸いた。声優を務めるアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督）が２１日に公開される。復讐（ふくしゅう）に燃える主人公・スカーレットの声を担当しており、インタビューに応じた様子が１５日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）で放送された。共演した俳優の岡田将生とともに出演。芦田は「スカーレットは１９歳の設定なんですけど