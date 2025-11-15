わかめをたっぷり敷いて、鮭をのせて蒸すだけの手軽さ。うまみを吸ってふっくら仕上がったわかめに、さっぱりおろしポン酢がよく合います。1人分143kcalとヘルシーで、忙しい日にも無理なく楽しめるおかずです。『鮭のわかめ蒸し おろしポン酢あえ』のレシピ材料（2人分）生鮭の切り身……2切れ（約200g） カットわかめ（乾燥）……4g 大根……2cm（約100g）塩……ふたつまみ 酒……大さじ3 ポン酢しょうゆ……大さじ1と1/2作り方