関東から東北の太平洋側を中心に雨の量が少なくなっています。昨日14日(金)までの10日間で仙台市では降水量が0.0ミリとなっています。空気が乾燥する時期に入ってきました。火の取り扱いに注意し、肌や喉のケアを忘れないようにしましょう。仙台はこの10日間で降水量0ミリ日本列島は移動性の高気圧に覆われる日が多く、特に関東から東北の太平洋側にかけては、例年に比べ雨の量が少なくなっています。11月5日〜14日にかけての、10