日本保守党が、2023年の結党以来初めての党大会を開き、百田代表は次の衆議院選挙で「10議席の獲得を目指す」と強調しました。【映像】日本保守党・百田代表「10の議席を獲得いたします」「一番の目標は次の衆院選で日本保守党は与党になることでございますが、さすがにさすがにそれはちょっと難しいかもしれない。しかし現実的なところを申し上げますと、我々10の議席を獲得いたします」（日本保守党・百田代表）高市総理大臣