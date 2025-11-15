11月15日、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」男子に出場する全60校が出揃った。 一足先に出場校が出揃った女子と同様、大トリで決まったのは滋賀県の代表校。同県の決勝はインターハイ予選も含め4季連続で同一カードの顔合わせとなったが、光泉カトリック高校が60－32で比叡山高校を下し、7大会連続21回目のウインターカップ