11日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、11月12日（水）から16日（日）の期間にイオンモール高崎にて実施される「ぐんまフェア」に、12日（水）から15日（土）の4日間、ブースを出展することをクラブ公式サイトで発表した。 今回のフェアは群馬の“おいしい”と“たのしい”が集結するもので、旬の「ぐんま名月」や人気スイーツ、新鮮な地元野菜など