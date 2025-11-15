16年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。元レスリング選手で総合格闘家の夫・倉本一真（39）の退院を報告した。先月30日に右膝の前十字靱帯（ACL）再建術を受け入院していた倉本。登坂さんは「手術を終えてパパ2週間ぶりの帰宅こんなに毛が伸びてるの初めて見たからとりあえず記念撮影」とつづり、長男も含めた家族3ショットを投稿した。「何が辛か