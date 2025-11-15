11月15日午後1時、イベント＜CROSS ROAD Fest＞が千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて幕を開けた。11月15日および16日の2日間にわたって開催される同フェスは、1990年〜2000年代のロックシーンを一世風靡したヴィジュアル系バンド延べ15組が集結。初日＜DAY1＞には、La’cryma Christi、SHAZNA、Plastic Tree、FAIRY FORE、Psycho le Cému、Waive、D’ESPAIRSRAY。2日目＜DAY2＞は、La’cryma Christi、PENICILLIN、FANT