全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、鹿児島県・いちき串木野市の酒造『濱田酒造』です。「薩州・赤兎馬20度」1525円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）紫芋と白麹を使用。鹿児島特有のシラス台地の清冽な水で仕込まれ、芋の香りも控えめで、スッキリとしてやさしい飲み口。20度とアルコール度数も低いためスルスル飲める。「薩州・赤兎馬20度」1525円／720ml『濱田