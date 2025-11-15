13日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は、伊藤摩耶が11月12日（水）に膝の手術を行ったことをクラブ公式サイトで発表した。 ミドルブロッカーの伊藤は日本体育大学卒業後、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形に入団。2024-25シーズンは、レギュラーシーズン全44試合でベンチ入りを果たし、合計411得点をあげる活躍を見せていた