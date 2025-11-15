日本の抹茶が、世界で大人気となっています。国内の産地は多くありますが、福岡県のあるまちには、大勢の観光客が押し寄せています。現地で出会ったのは、八女抹茶の熱狂的なファンであるタイ人たち。品薄になったり、新たな対応をとったりした店もあります。■コーヒーフェアに多くの抹茶ブースが世界的ブームである日本の抹茶。中でもタイの抹茶ファンは多く、“産地巡礼”で日本のあるスポットに殺到しています。「抹茶好きは産