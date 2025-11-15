田久保真紀前市長（５５）の失職に伴う静岡県の伊東市長選（１２月７日告示、１４日投開票）まで１４日で１か月となった。すでに小野達也元市長（６２）と新人の計５人が出馬会見を行い、来週には田久保氏と新人１人が立候補を表明する予定だ。立候補者は同市長選で過去最多となる見込みとなった。これまでに出馬を表明したのは、スポーツトレーナーの石島明美氏（５８）、前市議の杉本憲也氏（４３）、薬局会社顧問の黒坪則之