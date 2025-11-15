¡þÂè56²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¹â¹»¤ÎÉô(14¡Á19Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ï15Æü¡¢¹â¹»¤ÎÉô2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Ï¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ(¶áµ¦)¤¬ÃæµþÂçÃæµþ(Åì³¤)¤ò7-0¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£16Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ï½é²ó¡¢ÅÄÃææÆËãÁª¼ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¡¢°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç5²ó¤Þ¤ÇËè²óÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎË­²¬Â®¸àÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î½Ð