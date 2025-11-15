【モデルプレス＝2025/11/15】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】33歳元モー娘。「スタイル最高」ミニスカ×タートルニットコーデ◆久住小春、ミニスカコーデで美脚披露久住はグレーの半袖タートルニットに、ミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。ミニスカートからは黒いロングブーツを履いた美しい脚がスラリ