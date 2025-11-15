アブ・ブランシスはベルギー時代に上田綺世とチームメートガーナ代表MFアブ・フランシスは11月14日に行われた日本代表との国際親善試合で負傷し、長期離脱を余儀なくされた。所属のフランス1部トゥールーズは同選手が数か月の長期離脱となり、2026年北中米ワールドカップ（W杯）も欠場となることを発表した。フランシスは日本との試合に先発出場したが、後半にMF田中碧との接触プレーで負傷。担架に乗せられてピッチを後にして