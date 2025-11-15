第８７回関西学生対校駅伝（丹後駅伝、８区間７４・７キロ）が１５日、京都・丹後地域で行われ、関東からオープン参加した青学大が３時間４４分４１秒でトップでゴールした。関西大が３時間４５分秒５５秒で優勝。２位が関西学院大、３位が大阪経済大だった。今大会に参加した青学大の選手は、今季の学生３大駅伝ではメンバー争いに絡めなかった１〜３年生。１区の植村真登（２年）が５位相当でスタートしたあと、４区の佐々木