◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２８位で出た今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、ボギーなしの６８で回り７アンダーでホールアウトした。ショットの感触は前日から「変わっていない」そうで表情は晴れない。「納得はいっていないけど、とりあえず、って