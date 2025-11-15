ロシアに派兵された北朝鮮軍が最前線で地雷を除去する写真が公開された。北朝鮮兵士は作業に投入される前、ひざをついて北朝鮮国旗に頬をつける儀式を見せたりもした。ロシア国防省機関紙は14日（現地時間）、北朝鮮の工兵がクルスク州で地雷除去作業をしていると報じた。この地域は昨年8月にウクライナ軍が占領した後、今年上半期にロシアが取り戻したところだ。ウクライナは多くの爆発物を埋設して去ったという。公開された映像