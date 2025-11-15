韓国サッカーが孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）と趙圭誠（チョ・ギュソン、27、ミッティラン）のゴールで「世界76位」ボリビアに辛勝した。国際サッカー連盟（FIFA）ランキング22位の韓国代表は14日、大田（テジョン）ワールドカップ（W杯）競技場で行われた評価試合でボリビア代表（76位）に2−0で勝利した。苦戦しながら前半を0−0で終えた韓国は、後半12分に孫興慜がFK先制ゴールを、後半43分に趙圭