取材に応じるソフトバンクの王貞治球団会長＝15日、東京ドームソフトバンクの王貞治球団会長が15日、米大リーグで4度目のリーグ最優秀選手（MVP）に選出されたドジャースの大谷翔平に「すごすぎる。あんな選手が日本の野球から出て、米国でナンバーワンになるとは思わなかった」と賛辞を贈った。東京ドームで野球振興イベントに参加した際に取材に応じた。大谷は今季、自己最多の55本塁打を放つ一方で、投手としても右肘手術か