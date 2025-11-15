史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得した、藤井聡太六冠が「藤井聡太さんに挑戦！ ペコちゃんこども将棋塾2025」に登壇し、伊藤匠叡王らとともに50人の子どもたちと多面指しを行いました。【写真を見る】【 藤井聡太 】50名の子ども棋士らと対局今食べたいお菓子についても語る第二部でも50名と対局へイベントを終えて藤井六冠は、‟皆さんが元気いっぱいで、対局が始まると集中して考えられている様子で嬉しく感じまし