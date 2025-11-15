［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム森保ジャパンが快勝したガーナ戦で、初招集の北野颯太と後藤啓介が75分からピッチに立ち、A代表初出場を果たした。そしてこの日、同じくデビューを飾ったのは新ユニホームだ。日本代表は昨年６月から『Y-３』のロゴが入ったネイビーカラーのユニホームを着用していたなか、来夏に行なわれる北中米ワールドカップの約半年前にデザインを一新した。新コンセプト