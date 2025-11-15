タレントの上原さくらが14日に自身のアメブロを更新。衣料品店『ファッションセンターしまむら』のセールで初めて行列に並んだことを報告し、購入品を公開した。この日、上原は夕食のメニューを紹介しつつ「さっきしまむらのブラックフライデー前夜祭に行ってきたんですよ」と報告。「あとでゲットしたものアップします」と予告していた。その後にブログを更新し「しまむらに並んでみたかった」と明かし「前夜祭で6時から始まる特