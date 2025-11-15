映画「ONE PIECE FILM Z」「ドラゴンボール超 ブロリー」などの監督を務めたアニメ演出家、監督の長峯達也さんが8月20日に死去したことが分かった。53歳だった。14日に本人のXを通じ、親族が伝えた。訃報を受け、長峯さんが携わった作品に出演した声優ら関係者が故人を追悼した。長峯さんのXを通じ親族が「長峯達也の家族です。本人は、昨年より病気療養中でありましたが、8月20日に53歳の生涯を閉じました」と報告。葬儀は近