プロ野球・阪神は15日、西宮市内の球団事務所にて、今季まで西武に所属した元山飛優選手の入団を発表しました。元山選手は大阪府出身で、2020年に東北福祉大からドラフト4位でヤクルトに入団。2024年には西武へ加入し、今季は49試合の出場で打率.153の成績でした。10月27日に西武から来季の契約を行わないことが発表。それでも内野のユーティリティープレーヤーとして知られ、これまでにも守備では幾度となく好プレーを見せていま