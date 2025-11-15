世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間14日に、新たに1チームが本大会出場権を獲得しています。出場を決めたのはクロアチア。ヨーロッパ予選L組首位のクロアチアは、ホームでフェロー諸島に3−1で勝利。予選1試合を残し、首位を確定させワールドカップ出場権を獲得。これでワールドカップ出場48チームのうち、30チームが決定しています。ヨーロッパの残り出場枠は13チーム。現地15日の試合では、B組スイス、E