オリックスは15日、寿賀弘都、乾健斗、今坂幸暉、寺本聖一を沖縄県で開催される「ジャパンウィンターリーグ アドバンス 2025」に派遣することになったと発表した。なお、派遣チームは「Eisa」チーム。大会期間は11月22日〜12月18日となっている。