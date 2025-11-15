【モデルプレス＝2025/11/15】歌手の華原朋美が11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットしてきたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】華原朋美「美しさがますます進化」新ヘアスタイル披露◆華原朋美、新しいヘアスタイルを披露華原は「髪の毛カットとカラーリングしてきたよ」とつづり写真を公開。ダークカラーのセミロングのヘアスタイルを披露した。写真には前髪を横に流し、にっこりと笑う様子が収められている