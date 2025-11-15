◆第５６回明治神宮野球大会▽２回戦花巻東３―１崇徳（１５日・神宮）４年ぶり２度目出場の花巻東（東北地区代表）が崇徳（中国地区代表）に勝利し、準決勝進出を決めた。同点で迎えた８回に連打や相手の失策で無死満塁のチャンスを作ると、３番・赤間史弥左翼手（２年）が押し出しの四球を選んで勝ち越し。なおも１死満塁の好機で万谷堅心投手（２年）が適時中前打を放ち、さらに１点を追加した。万谷は１失点しながらも