ＭＬＢ公式サイトは１４日（日本時間１５日）、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たし、来季は３連覇を狙うドジャースに関する「５つの課題」について特集した。同公式サイトでドジャース番を務めるＳ・チェン記者がまとめたもので、ブルペン陣の整備、若手有望株ラッシングの扱い、外野手はもう１人必要か、トッププロスペクトはいつ昇格するか、とともに挙げられたのが「豊富な先発投手陣をどのように使いこなすか」だっ