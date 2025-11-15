東京１１Ｒ・武蔵野ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ペプチドナイル昨年はフェブラリーステークスを制し、その後はかしわ記念３着、南部杯２着。今年に入ってもフェブラリーＳ４着、南部杯３着。７歳になったが、左回りのマイルならＧ１級相手にも確実に互角で戦える地力は健在だ。直前の追い切りは栗東・坂路で３歳１勝クラスを２馬身半追走すると、回転力がグイッと上げ、余力十分に５３秒８―１２秒２をマークした。１０戦