◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１５日、京都競馬場ライラック（牝６歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は、１２時３０分に京都競馬場に到着した。すぐに草を食べ始め、元気いっぱいだ。三尾厩務員は「昨年に比べると、今年の状態は納得いく出来ですね。輸送中も珍しく食べていたし、このまま明日まで食べてくれれば」と笑みを浮かべた。３歳時から、４年連