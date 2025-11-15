阪神は１５日、元西武の元山飛優内野手を獲得したことを発表した。年俸は推定１２００万円（推定）。内野の全ポジションを守れる大阪出身の２６歳。通算５年間で２１４試合に出場し、打率２割２厘、５本塁打、３４打点。昨季は４９試合に出場し打率１割５分３厘、０本塁打、５打点で西武から戦力外通告を受けていた。この日は兵庫・西宮の球団事務所で入団会見を行い「ライオンズを戦力外になって、阪神タイガースに拾ってい