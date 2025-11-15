◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１５日、京都競馬場レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、１３時５分に京都競馬場に降り立った。楠助手は「３０分くらい遅くなりましたが、トラブルもありませんでした。輸送も経験しているので、だいぶたくましくなっています」とほっとした表情だった。前走のオールカマーを強い競馬で勝ち切った。