「明治神宮野球大会・高校の部・２回戦、花巻東３−１崇徳」（１５日、神宮球場）５１年ぶりに神宮大会に出場した崇徳は接戦に敗れ、２回戦敗退。プロ注目のエース・徳丸凜空投手（２年）は、８回９安打３失点、９奪三振で完投負けを喫し、「全国クラスは１球の失投も逃してくれない。詰めの甘さが出た」と悔しさをにじませた。試合は花巻東のエース・萬谷との投手戦。五回まで両軍無得点で進んだが、六回に花巻東のプロ注目