各地でクマによる人身被害が多発する中、目撃情報が相次ぐ京都府木津川市で、小中学生がクマよけの鈴を携帯したり、市職員がセンサーカメラを設置したりする対策が進んでいる。同市では今年５月、記録に残る２００７年以降で初めてクマが目撃され、今月１４日までに目撃や足跡発見の情報が計５４件寄せられた。府によると、府内の２５年度のクマの出没件数は１４日現在で１０５１件と平年よりやや多く、木津川市や城陽市など、