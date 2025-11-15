歌舞伎俳優市川中車（59＝香川照之）の長男、市川團子（だんこ、五代目＝21）が芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属したことが15日、分かった。同事務所が公式サイトで発表した。同事務所は「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします。今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。株式会社トライストー