SALT&SUGARが、2026年3月よりビルボードライブツアーを開催する。 （関連：『紅白歌合戦』2025年出場者予想矢沢永吉、コブクロ、藤井 風、HANA、INI、乃木坂46、&TEAM、M!LK……有力候補を徹底解説） 今回は、『SALT&SUGAR 「30年ってあなた!」 LIVE TOUR 2026』と題し、2026年3月25日にビルボードライブ大阪、27日に東京、5月4日に横浜にて開催。結成30年の節目となる本公演では、緻密さと