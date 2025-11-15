小さな子どもには思う存分遊んでほしい！頭ではそう思っていても、環境や状況によっては手放しで子どもの遊びを応援できないときもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「私の心が狭い？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは年中の娘さんを育てているママですが、娘さんの工作の仕方が気になっています。『折り紙で遊ぶとき、折り紙の使い方が豪快というか。折り紙や、切り紙（折った状