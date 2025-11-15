＜三井住友VISA太平洋マスターズ3日目◇15日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、23歳の金子駆大がトータル13アンダー・単独首位をキープしている。【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？3打差2位に堀川未来夢。4打差3位にイ・サンヒ（韓国）、5打差4位タイには比嘉一貴、小平智、古川龍之介が続いている。プロデビュ