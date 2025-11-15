クマ15日午前9時半ごろ、群馬県藤岡市三波川の山林で、狩猟中の男性（60）＝同市＝がクマに襲われたと119番があった。県警藤岡署によると、男性は病院に搬送され、顔面をけがする重傷だが命に別条はないという。男性と狩猟仲間5人は朝からシカやイノシシ捕獲目的で山林に入った。クマがいることに気付き、猟銃を発砲。「助けてくれ」と叫び声がして仲間が駆け付けると、男性がけがをしていたという。他の5人にけがはなかった。