米大リーグ、ワールドシリーズ2連覇を達成し、トロフィーを手にするドジャースの大谷翔平＝2日、トロント（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ公式サイトは14日、3年連続4度目の最優秀選手（MVP）受賞を果たしたドジャースの大谷翔平の特集記事を掲載し「1931年の投票開始から1世紀近くが経過したMVPで、大谷は歴史的な領域に突入した」と、13日に発表された選出が打ち立てた記録の数々を紹介した。3年連続は歴代最多762本