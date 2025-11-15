アメリカのトランプ大統領はかつて自らを熱狂的に支えるMAGA派として知られた共和党のグリーン下院議員が、最近、トランプ氏に批判的な発信を繰り返していることを受け、グリーン議員の支持をとりやめると表明しました。トランプ大統領「彼女（グリーン下院議員）は私とはまったく違う考えを持っている。この1、2か月で彼女に何かが起こり、政治的に変化したと思う。彼女の選挙区の有権者は満足しないだろう」トランプ大統領は14日