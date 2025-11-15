俳優の安達祐実さん（44）が2025年11月8日、自身のインスタグラムを更新。安達さんがプロデュースするアパレルブランドの最新アイテムを身につけたコーデを披露した。「新作、第一弾！」安達さんは「新作、第一弾！」ということで、3パターンのオトナかわいいコーデを投稿。各アイテムについて、「カジュアルにもドレッシーにも着れるギャザードレス」「合わせやすいシンプルな刺繍ロゴのロンT」「ネックレスは私が好きなシルバー