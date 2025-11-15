一時は深刻な財政難に直面しながらも、子育てや教育には手を抜かなかったという熱海市の齊藤栄市長。傍らで、職員とともに痛みを分かち合いながら、10年かけて赤字を解消し、観光の再生へと導きました。今では「早咲きの梅と桜」「ドラマのロケ地」など再び注目を集めています。市民とともに歩んできた齊藤市長の挑戦には、まちづくりの温かな哲学が息づいています。お話を聞いたのは…熱海市齊藤栄市長1963年3月生まれ。東京都