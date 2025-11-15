◆大相撲九州場所７日目（１５日・福岡国際センター）弓取りを務める東三段目２５枚目・羅漢児（二所ノ関）が２勝２敗とした。同２７枚目・毅ノ司（雷）を電光石火の突き押しで攻めて、最後は寄り倒した。「電車道でいこうと思っていた。今場所一番いい相撲でした」。星を五分に戻し、「前に攻められていることが良かった」とうなずいた。１０月のロンドン公演では横綱・大の里（二所ノ関）に同行。場所前の稽古不足が心配され