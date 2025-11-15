巨人から育成ドラフト１位で指名されたＢＣ神奈川・冨重英二郎投手が１５日、都内の球団事務所で仮契約を結んだ。支度金２９０万円、年俸４００万円（いずれも金額推定）、背番号は０１１に決まり「巨人の一員として早く力になれるように頑張りたいと思います」と気を引き締めた。最速１５１キロの直球にスライダー、チェンジアップなど変化球を操る。プロ入りに向け、ツーシームを習得中だ。２月のキャンプインに向けて「最低