液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、31.5インチの量子ドット有機ELパネル（QD-OLED）を搭載した湾曲4Kゲーミングモニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」を2025年11月14日（金）より発売する。4K解像度・240Hz駆動・0.03msという圧倒的な表示性能を実現した同社最高峰モデルで、直販価格は169,800円（税込）だ。 製品概要 製品名：JN-QOLC315G240U-HSC6直販価格：1