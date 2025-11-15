全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ボブ・シーモア内野手がオリックスと契約合意に達したと記した。シーモアは２７歳で２５年にＭＬＢのレイズでデビューし、３Ａで３０本塁打と８７打点をマークしたと紹介した。シーモアは１２日にレイズを自由契約になっていた。この投稿の１０時間ほど前にロメロ記者は、シーモアが日本の球団と契約に向けて最終段階に入っている